أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو إقرار استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في اي آر") في كأس العالم 2018 التي ستجرى في روسيا من 14 حزيران حتى 15 تموز 2018.

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وصرح إنفانتينو للصحافيين عقب اجتماع المجلس التنفيذي للفيفا في العاصمة الكولومبية بوغوتا "سيكون لدينا في 2018 أول مونديال مع استخدام "في إي آر"، تمت الموافقة على ذلك، وتم إقراره، نحن سعداء جدا بهذا القرار".



وكان اعتماد القرار متوقعا بعد أن منح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) في الثالث من الشهر الحالي الضوء الأخضر لاستخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم في كل المسابقات.



وتنحصر هذه المساعدة التكنولوجية في أربع حالات يمكن أن تغير مجرى المباراة: بعد تسجيل هدف، قرار بركلة جزاء، بعد بطاقة حمراء مباشرة (ليس بطاقتين صفراوين أو إنذارا) أو في حالات الخطأ في هوية اللاعب الذي وجه إليه إنذار أو بطاقة حمراء.



واوضح إنفانتينو "إن تقنية "في إي آر" شيء إيجابي يجلب المزيد من الشفافية لكرة القدم".



وأضاف رئيس الفيفا وهو مؤيد بحماس لاعتماد هذه التكنولوجيا بعد فترة طويلة من التشكيك "إن تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم لن تكون الحل لكل شيء في كرة القدم، لكن ما نريد القيام به لدى استعمالها هو تجنب الأخطاء المدوية للحكام".



وتم اختبار تقنية الفيديو عام 2016 في أكثر من 20 بلدا وفي نحو ألف مباراة، خاصة في بطولتي الدوري في ألمانيا وإيطاليا.



من جانب آخر، منح الفيفا حق استضافة كأس العالم تحت 20 عاما إلى بولندا، وتحت 17 عاما إلى البيرو في 2019.