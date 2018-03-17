تشرين يحسم موقعته النارية امام الوحدة وخسارة فاسية للكرامة بالدوري السوري اخبار الرياضة شارك

حقق تشرين فوزا مستحقا على ضيفه الوحدة بهدفين لهدف في ختام منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وعلى ملعب الباسل في اللاذقية، سجل هدفي تشرين محمود البحر في الدقيقتين 22و69 بينما سجل هدف الوحدة سليمان سليمان في الدقيقة 11.



وفي بقية المباريات فرض الوثبة التعادل الإيجابي على ضيفه الجيش حامل اللقب بهدفين لكل منهما على ملعب خالد بن الوليد في حمص فيما تلقى الكرامة خسارة قاسية أمام مضيفه الشرطة بثلاثية نظيفة.



وانطلقت مباريات الجمعة واسفرت عن تعادل الاتحاد مع ضيفه حطين بهدف لهدف وفوز الطليعة على ضيفه حرفيي حلب بهدف وحيد والمحافظة على جاره المجد بالنتيجة ذاتها وكان فريق النواعير فاز على الجهاد بهدف وحيد في مباراة مقدمة من الجولة نفسها.



ولا يزال الاتحاد في صدارة الترتيب العام برصيد 39 نقطة يليه كل من الجيش والوحدة ب 38 نقطة ثم الطليعة ب32 نقطة فتشرين والشرطة ولكل منهما 29 نقطة فالنواعير ب25 نقطة ثم الكرامة 24 نقطة والمجد 22 نقطة فالوثبة 21 نقطة فحطين وحرفيو حلب ولكل منهما 20 نقطة ثم المحافظة ب16 نقطة واخيرا الجهاد بست نقاط. سيريانيوز 2018-03-17 17:00:13 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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