توتنهام يسحق سوانسي بثلاثية ويبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الاتكليزي اخبار الرياضة شارك

بلغ توتنهام هوتسبير نصف نهائي بفوزه على مستضيفه سوانسي سيتي بثلاثية نظيفة السبت في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وأحرز للفائز أهدافه الدانماركي كريستيان إيركسن ثنائية (11، 62) والأرجنتيني إيريك لاميلا (45+1).



وسيقام نصف النهائي يومي 21 و22 من شهر نيسان القادم في ملعب ويمبلي، على أن يقام النهائي على ذات الملعب في 19-5-2018.



وحسم توتنهام الذي يغيب عنه هدافه هارين كاين بسبب إصابة ستبعده عن الملاعب حتى الشهر المقبل، تأهله بثلاث تسديدات بعيدة.



وشهدت المباراة استخدام تقنية الاعادة بالفيديو التي أكدت قرار الحكم بإلغاء هدف بداعي التسلل لنجم توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين عندما كانت النتيجة 1-صفر (24).



وأكد توتنهام بتأهله الى دور الأربعة تفوقه التام على مضيفه الويلزي الذي عجز عن تحقيق الفوز على منافسه للمواجهة السادسة عشرة توالياً بينهما في مختلف المسابقات (13 هزيمة و3 تعادلات).



وتعتبر مسابقة الكأس التي ودعها فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من نصف النهائي الموسم الماضي على يد جاره تشلسي (2-4)، الأمل الوحيد لتوتنهام لإحراز لقبه الأول منذ 2008 في مختلف المسابقات حين أحرز كأس الرابطة.



وخرج الفريق اللندني هذا الموسم من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس الإيطالي (1-2 إياباً على أرضه و2-2 ذهاباً)، والدور الرابع لمسابقة كأس الرابطة على يد ليفربول (1-2)، كما فقد الأمل بإحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ 1961 كونه يتخلف في المركز الثالث بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.



وكان توتنهام قد بلغ الموسم الماضي نصف نهائي الكأس للمرة الأولى منذ 2001 حين خسر أمام جاره أرسنال الذي أحرز لقب الموسم الماضي، وتنازل عنه هذا الموسم بخروجه من الدور الثالث على يد نوتنغهام فورست من الدرجة الأولى. سيريانيوز 2018-03-17 17:16:11 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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