صعد فالنسيا موقتا الى المركز الثالث على حساب ريال مدريد حامل اللقب وعزز فرصه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بفوزه على ضيفه المتواضع ديبورتيفو الافيس 3-1، السبت على ملعب "ميستايا" في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وجدد فالنسيا تفوقه على الافيس الذي خسر ذهابا على أرضه 1-2 ثم ودع مسابقة الكأس من ربع النهائي على يد "الخفافيش" بالخسارة بركلات الترجيح (1-2 ذهابا و2-1 ايابا)، وذلك بفضل رودريغو مورينو والإيطالي سيموني زازا اللذين سجلا الهدفين الأولين (19 و34).



وضمن فالنسيا الذي حقق فوزه الثالث تواليا والسادس في آخر 7 مراحل (دون هزيمة)، الى حد كبير مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه في المرحلة السابقة على اشبيلية الخامس 2-صفر، لأنه أصبح يبتعد عن الأخير بفارق 11 نقطة (وسعه الى 14 موقتا).



كما يملك فريق المدرب مارسيلينو غارسيا تورال إمكانية الحصول على المركز الثالث، إذ أصبح يتقدم موقتا بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي يختتم المرحلة الأحد على أرضه ضد ضيفه الكاتالوني جيرونا.



وفي المقابل، يبدو الافيس في وضع جيد رغم الخسارة، إذ يتقدم موقتا بفارق 10 نقاط عن المركز الثامن عشر الذي يهبط صاحبه الى الدرجة الثانية.



ويحتله لاس بالماس حاليا المركز الثامن عشر بفارق 6 نقاط عن منطقة الأمان، بعد عودته من ملعب الجريح الآخر ديبورتيفو لا كورونيا التاسع عشر بالتعادل معه بهدف للكرواتي الن خليلوفيتش (3)، مقابل هدف لراوول البنتوسا (22).



وما زال ديبورتيفو لا كورونيا الذي يشرف عليه النجم الهولندي السابق كلارينس سيدورف منذ اوائل شباط الماضي، دون فوز للمرحلة الرابعة عشرة على التوالي، ويبدو في طريقه الى الدرجة الثانية التي هبط اليها موسمي 2011-2012 و2013-2014 (الموسمان الوحيدان اللذان لعب خلالهما في الدرجة الثانية منذ 1991).