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اينتراخت فرانكفورت يتخطى ماينتس ويحافظ على حظوظه بحجز مقعد مؤهل لدوري الابطال
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اخبار الرياضة
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بقي
اينتراخت فرانكفورت على مسافة قريبة من المراكز المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا،
بفوزه الصريح على ضيفه المتواضع ماينتس 3-صفر السبت في المرحلة 27 من الدوري
الالماني لكرة القدم.
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اضـغـط هـنا
وفي ظل هيمنة بايرن ميونيخ واقترابه كثيرا من احراز
لقبه السادس تواليا، انتزع فرانكفورت المركز الرابع موقتا بفارق نقطة عن باير
ليفركوزن الذي يحل على كولن الاخير الاحد.
وتتأهل اول أربعة أندية في الترتيب الى المسابقة القارية الاولى، التي يمثلها بايرن
ميونيخ في ربع نهائي النسخة الحالية وأوقعته قرعة الجمعة بمواجهة اشبيلية الاسباني.
ويبدو الصراع ناريا على المراكز الثاني والثالث والرابع بين شالكه (46 نقطة)
وبوروسيا دورتموند (45) وفرانكفورت (45) وليفركوزن (44).
على ملعب "كومرتسبانك ارينا" حسم فرانكفورت النتيجة في شوطها الاول بأهداف الغاني
المخضرم كيفن برينس بواتنغ (6) والصربي لوكا يوفيتش (23) والكرواتي اناي ريبيتش
(41).
وتقلصت آمال بوروسيا مونشنغلادباخ التاسع بالتأهل الى دوري الابطال، اذ عادل في
الدقيقة الاخيرة ضيفه هوفنهايم السابع 3-3 في مباراة حماسية.
وغرق هامبورغ العريق أكثر في رحلته النادرة نحو الدرجة الثانية، بخسارته على ارضه
امام هرتا برلين الحادي عشر 1-2.
ويبتعد هامبورغ وصيف القاع بفارق 7 نقاط عن ماينتس السادس عشر والذي يخوله مركزه
خوض مواجهة فاصلة للبقاء في الدرجة الاولى.
وتابع فيردر بريمن صحوته عندما عاد بالنقاط من ارض اوغسبورغ (3-1)، وارتقى الى
المركز الثاني عشر.
ويبتعد بايرن ميونيخ بفارق 20 نقطة عن أقرب مطارديه شالكه وبات تتويجه مسألة وقت
ليس إلا، وهو قد يضمن التتويج رسميا الاحد قبل 7 مراحل من نهاية الدوري على غرار
موسم 2013-2014 مع مدربه الاسباني بيب غوارديولا، بحال فوزه على مضيفه لايبزيغ
وتعثر شالكه الثاني مع مضيفه فولفسبورغ السبت وبوروسيا دورتموند الثالث مع ضيفه
هانوفر الاحد.
واعتاد بايرن ميونيخ على حسم اللقب مبكرا في المواسم الأخيرة. فعندما توج بالثلاثية
التاريخية (الدوري والكأس المحليان ومسابقة دوري ابطال اوروبا) موسم 2012-2013
بقيادة مدربه الحالي يوب هاينكس، ضمن لقب البوندسليغا قبل ست مراحل من النهاية.
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2018-03-17 17:28:42
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