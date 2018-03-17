بقي اينتراخت فرانكفورت على مسافة قريبة من المراكز المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا، بفوزه الصريح على ضيفه المتواضع ماينتس 3-صفر السبت في المرحلة 27 من الدوري الالماني لكرة القدم.

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