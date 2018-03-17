"سوبر هاتريك" المصري صلاح يقود ليفربول لسحق واتفورد بخماسية بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

قاد المصري محمد صلاح فريق ليفربول لاكتساح ضيفه واتفورد بخماسية نظيفة بتسجيله اربعة اهداف "سوبر هاتريك" السبت، على ملعب "أنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الـ31 من عمر البريميرليج.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا جاءت أهداف محمد صلاح الأربعة (4 و43 و77 و85) بطرق مختلفة كما صنع متصدر لائحة هدافي الدوري الممتاز بنفسه الهدف الخامس الذي وقع عليه البرازيلي فيرمينيو (49).



وهذا السوبر هاتريك الأول لأحد أفضل اللاعبين في العالم حالياً وارتقى ليفربول بفضله إلى المركز الثالث 63 نقطة بفارق نقطتين عن توتنهام مؤقتاً.



وابتعد صلاح بصدارة هدافي الدوري، برصيد 28 هدفًا، بفارق 4 أهداف عن هاري كين، مهاجم توتنهام، والذي لن يعود للمشاركة مع السبيرز، حتى نيسان المقبل، بسبب الإصابة التي تعرض لها، في الجولة الماضية.



ويأتي سيرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي، بالمركز الثالث برصيد 21 هدفا، علما بأن الأرجنتيني يبتعد هو الآخر عن المباريات للإصابة.



وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن صلاح أصبح أكثر لاعب، يسجل خلال موسمه الأول مع ليفربول، في التاريخ، برصيد 36 هدفًا في كل المسابقات، متخطيًا رقم فيرناندو توريس بموسم 2007-2008 (33 هدفًا).



كما أوضحت أن صلاح، بات أول لاعب إفريقي يصل لـ25 هدفا، في الدوري الإنجليزي، منذ الإيفواري ديدييه دروجبا، مهاجم تشيلسي السابق، في موسم 2009-2010، عندما سجل 29 هدفا. سيريانيوز 2018-03-17 17:54:22 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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