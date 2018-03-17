أفادت وكالة (رويترز)، يوم السبت، نقلا عن مصادر كردية وعن المعارضة ان أكثر من 150 ألفا نزحوا عن مدينة عفرين في الأيام القليلة الماضية.

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وقالت عضو بارز في الهيئة المدنية التي تدير شؤون منطقة عفرين هيفي مصطفى إن "السكان يفرون من المدينة الرئيسية لمناطق أخرى يسيطر عليها الأكراد في المنطقة ولمناطق تسيطر عليها الحكومة".

بدوره، ذكر المرصد أن " طائرات ومدفعية تركية قصفت عفرين خلال الليل ، حيث فر 150 ألفا على الأقل منذ يوم الأربعاء."

وكانت الامم المتحدة اعلنت امس الجمعة ان أكثر من 48 الف مدني نزحوا من عفرين جراء العمليات العسكرية .

وتشن تركيا بالتعاون مع قوات "الجيش الحر" المعارض عملية "غصن الزيتون" منذ 20 كانون الثاني الماضي، ضد قوات كردية في عفرين , حيث اعلن الرئيس التركي ان العملية اسفرت عن استعادة السيطرة على ثلاقة ارباع المنطقة.

وتستمر القوات التركية و "الجيش الحر" في تضييق الخناق على المقاتلين الاكراد وفرض طوق على مدينة عفرين، حيث تفصلها عن المدينة مسافة 600 متر من أول أحياء المدنية، مع فتح ممر آمن للمدنيين الراغبين في الخروج من المدينة.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر في شباط الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم، إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.