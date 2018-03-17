أعلن الجيش التركي، يوم السبت، بدء أنشطة نقطة المراقبة الرابعة لوقف اطلاق النار في إدلب.

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وقالت هيئة الأركان التركية في بيان، نشرته على حسابها الرسمي على "تويتر"، "بدء أنشطة نقطة المراقبة الرابعة في إدلب".

من جهتها، ذكرت وسائل اعلام تركية ان " قافلة للجيش التركي انتقلت إلى منطقة عندان لتأسيس نقطة مراقبة جديدة لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بـ إدلب"

وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع لها في استانا في ايلول الماضي الى اتفاق يقضي الى انشاء 4 مناطق لخفض التوتر بسوريا وهي شمال مدينة حمص، الغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن — في محافظة درعا، وفي محافظة إدلب.

وبموجب اتفاقية أستانا، من المنتظر أن يشكل الجيش التركي 12 نقطة مراقبة تدريجيا تمتد من شمالي إدلب إلى جنوبها.

وأرسلت السلطات التركية، في الايام الاخيرة، تعزيزات عسكرية الى الحدود مع سوريا، وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون"، والتي تشنها القوات التركية ضد القوات الكردية منذ 20 الشهر الماضي.

وسبق ان ارسلت تركيا مزيد من التعزيزات العسكرية الى الحدود مع ادلب، في حين عارضت الحكومة السورية التوغل التركي، وطالبت بخروجهم "دون شروط"، واعتبرت وجودهم "احتلال وغير شرعي".