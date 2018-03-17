تواصلت، يوم السبت، العمليات العسكرية التي يشنها الجيش التركي ، ضد الفصائل الكردية، في عفرين بريف حلب، مما اسفر عن سقوط ضحايا، في وقت اعلنت تركيا عن استعادة قرى جديدة في المنطقة.

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وذكرت وسائل اعلام كردية ان قصف جيش الاحتلال التركي المدنيين الذين حاولوا الخروج من عفرين والوصول إلى المناطق الآمنة في مقاطعة الشهباء اسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين.

من جهتها، ذكرت وسائل اعلام تركية ان القوات العسكرية التركية تمكنت من تحرير قرى “كوكالي”، و”عين حجر”، في ناحية “معبطلي”، و”جقالي جوم”، و”حلتان غربي” في ناحية “جنديرس”، من تنظيمي “ي ب ك/بي كا كا” و”داعش” الإرهابيين.

كما تمكنت القوات من قطع الطريق الرئيسي الواصل بين مركز ناحية “معبطلي”، ومركز مدينة عفرين أيضا.

وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة الأركان التركية، ، تحييد 3567 إرهابيًا منذ انطلاق عملية “غصن الزيتون” في منطقة عفرين ..

وتشن تركيا بالتعاون مع قوات "الجيش الحر" المعارض عملية "غصن الزيتون" منذ 20 كانون الثاني الماضي، ضد قوات كردية في عفرين , حيث اعلن الرئيس التركي ان العملية اسفرت عن استعادة السيطرة على ثلاقة ارباع المنطقة.

وتستمر القوات التركية و "الجيش الحر" في تضييق الخناق على المقاتلين الاكراد وفرض طوق على مدينة عفرين، حيث تفصلها عن المدينة مسافة 600 متر من أول أحياء المدنية، مع فتح ممر آمن للمدنيين الراغبين في الخروج من المدينة.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر في شباط الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم، إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.