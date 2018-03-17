أفاد مصدر عسكري، يوم السبت، بخروج أكثر من 10 الاف مدني من منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق.

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واشار المصدر, لوكالة (سانا), الى ان المدنيين خرجوا الشرقية عبر ممري حمورية والموارد المائية الذي افتتحه الجيش العربي النظامي اليوم".

وسبق ان اشارت وكالة (سانا) اليوم الى ان دفعات جديدة من المدنيين المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية خرجت اليوم ، حيث يقوم الجيش ، بالتعاون مع الهلال الأحمر يقوم بتأمينهم ونقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة.

وكان مركز المصالحة الروسي، التابع لوزارة الدفاع قال، يوم السبت، انه تم إجلاء حوالي 11 ألف مدني من الغوطة الشرقية منذ صباح اليوم ، عبر الممرات الإنسانية.

وغادر آلاف المدنيين مناطق القتال في الغوطة الشرقية عبر معابر آمنة ، متجهين لمناطق خاضعة لسيطرة الجيش النظامي.، وذلك منذ بدء الاعلان عن الهدنة الروسية.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.