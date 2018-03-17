يواصل الجيش النظامي, يوم السبت، استهداف مواقع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في عدة مناطق بجنوب دمشق.

وأفادت مصادر موالية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطيران الحربي استهداف نقاط و تجمعات تنظيم "داعش" على أطراف الحجر الأسود جنوب دمشق، بالتزامن مع قصف مدفعي في محور معمل بردى وبور سعيد في حي القدم.

وأضافت أن اشتباكات عنيفة اندلعت على جبهات مخيم اليرموك والحجر الأسود والتضامن، مترافقة مع قصف صاروخي.

من جهتها، تحدثت صفحات متخصصة باخبار مخيم اليرموك، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استمرار القصف بالطيران الحربي على الحجر الأسود وأطراف مخيم اليرموك والحجر الاسود .

وبينت المصادر ان طفلا لقي مصرعه واصيبت امرأة جراء القصف الذي طال مخيم اليرموك جنوب دمشق.

وتدور معارك منذ ايام بين الجيش النظامي مع عناصر " داعش" في محاور حي القدم والحجر الأسود وشارع الثلاثين في مخيم اليرموك جنوب دمشق، عقب اخلاء حي القدم من المسلحين

وكان الجيش النظامي تمكّن يوم الثلاثاء، من إجلاء مئات المقاتلين المعارضين التابعين لتنظيم "أجناد الشام" وأسرهم من منطقة القدم جنوب دمشق التي كانت تسيطر عليه المعارضة المسلحة باتجاه ادلب.

وسيطر تنظيم "داعش" في شباط الماضي على 75% من مخيم اليرموك جنوب دمشق، بعد معارك تقدم إثرها على حساب "هيئة تحرير الشام" المعارضة.

كما يسيطر "داعش" على حي العسالي وحي التضامن وكامل مدنية الحجر الأسود كمعقل أساسي للتنظيم.

ويتواجد تنظيم (داعش) بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية، الامر الذي يشكل معاناة بالنسبة لسكان المخيم جراء الحصار، حيث توفي جراء ذلك العشرات من الأشخاص، غالبيتهم من كبار السن والأطفال، نتيجة الجوع وفقدان الأدوية, مع تواصل الأعمال العسكرية والاشتباكات.

سيريانيوز