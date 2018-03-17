دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ خطوات سريعة لإنهاء المأساة في سوريا .

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واشار بيان صادر عن غوتيريش، تلاه نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على الصحفيين، في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، الى إن “الواقع على الأرض في سوريا بات يتطلب إجراءات سريعة لحماية المدنيين، وتخفيف المعاناة، ومنع المزيد من عدم الاستقرار، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع، وإيجاد حل سياسي دائم ".

وأشار البيان الى أن الأمم المتحدة وشركاءها "يقفون بالكامل من أجل توفير الإغاثة الفورية المنقذة للحياة لجميع المحتاجين"، مشددا على "ضرورة أن يضمن جمع الأطراف وصول المساعدات الإنسانية بأمان وبدون عوائق".

وأكد البيان على "ضرورة أن تكون عمليات إجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية بريف دمشق، طوعية وآمنة، وأن تتفق مع القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وأن يسمح للنازحين بالعودة في أمان حالما تسمح لهم الأوضاع بذلك".

وغادر آلاف المدنيين مناطق القتال في الغوطة الشرقية عبر معابر آمنة ، متجهين لمناطق خاضعة لسيطرة الجيش النظامي.، وذلك منذ بدء الاعلان عن الهدنة الروسية، كما دخلت مساعدات انسانية على 3 دفعات الى المنطقة لمساعدة المحتاجين.

وأصدر مجلس الامن في 24 شباط الماضي، قرارا بالإجماع بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما، ورفع الحصار، غير أن الاطراف السورية لم تلتزم بالقرار.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.