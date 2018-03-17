أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، عن الاستمرار في اجراء عمليات التفاوض مع قادة المعارضة المسلحة في جميع أنحاء سوريا.

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ونقلت وكالة (نوفوستي) عن الوزارة قولها ان "روسيا تستمر في الوفاء بالتزاماتها حيال قرار مجلس الأمن 2401 المتعلق بإيقاف إطلاق النار".

واشارت الوزارة الى ان "المركز الروسي للمصالحة بتنظيم عمل تفاوضي نشط مع قادة المعارضة السورية المسلحة في كافة أنحاء سوريا".

وجاء ذلك عقب ساعات على موافقة فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" و"أحرار الشام",، اجراء مفاوضات مع الجانب الروسي في جنيف,برعاية اممية، لبحث اجراءات تنفيذ القرار الاممي المتعلق بالهدنة، تعقيباً على تصريحات المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا.

وكان المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا اعلن في وقت سابق ان هناك جهود لعقد مباحثات بين فصيلي "أحرار الشام" و"فيلق الرحمن" المسيطران على الأجزاء الجنوبية من الغوطة الشرقية مع روسيا، وكلنها لم تنجح بعد.

وتتفاوض روسيا مع عدة فصائل معارضة في الغوطة بخصوص إخراج المدنيين من المنطقة مقابل السماح للمسلحين بالانسحاب مع عوائلهم.

وأصدر مجلس الامن في 24 شباط الماضي، قرارا بالإجماع بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما، ورفع الحصار، غير أن الاطراف السورية لم تلتزم بالقرار.