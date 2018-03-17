تجدد سقوط القذائف، يوم السبت، على دمشق وريفها، مما اسفر عن سقوط جرحى في عدة مناطق.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان " 13 مدنيا أصيبوا بجروح نتيجة سقوط قذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة على أحياء سكنية في دمشق".

من جهتها اكدت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، سقوط قذائف في عدة مناطق بدمشق وريفها.

وبينت المصادر ان جرحى بينهم اطفال سقطوا جراء قذائف في محيط ضاحية الفرسان اول اتستراد المزة والزاهرة والدويلعة وجرمانا.

ولفتت المصادر الى سقوط قذائف في محيط المالكي و ركن الدين الميدان ومحيط دوار بطيخة جنوب العاصمة ومحيط السكن الجامعي في حي الطبالة .

وكانت قذائف سقطت في منطقة الزبلطاني والدويلعة بدمشق، امس الجمعة، مما اسفر عن سقوط ضحايا.

ويستمر مشهد سقوط القذائف على العاصمة ومحيطها بشكل يومي، الأمر الذي أدى الى سقوط عشرات الضحايا.

ويأتي إطلاق القذائف بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لإطلاق القذائف على العاصمة، وسط معارك عنيفة، حيث تمكن النظامي من تحقيق تقدم وانتزاع عدة مزارع وقرى وبلدات.