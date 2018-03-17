أعلن مركز المصالحة الروسي، التابع لوزارة الدفاع، يوم السبت، انه تم إجلاء حوالي 11 ألف مدني من الغوطة الشرقية منذ صباح اليوم ، عبر الممرات الإنسانية.

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ونقلت وسائل اعلام عن المركز قوله ان " وتيرة خروج المدنيين من الغوطة الشرقية تزداد بشكل ملحوظ".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن إجمالي عدد الذين تم إخراجهم منذ بداية الهدنات الإنسانية في الغوطة الشرقية بمساعدة مركز المصالحة الروسية بلغ 17029شخصا.

وكانت روسيا اعلنت، يوم الجمعة، أن 4127 شخصا غادروا منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق امس.

وغادر آلاف المدنيين مناطق القتال في الغوطة الشرقية عبر معابر آمنة ، متجهين لمناطق خاضعة لسيطرة الجيش النظامي.، وذلك منذ بدء الاعلان عن الهدنة الروسية.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.