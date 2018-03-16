أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الجمعة، عن استعدادها لمساعدة 50 ألف شخص من النازحين عن الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدثة باسم منظمة "اليونيسيف"ماريكسي ميركادو قولها ،خلال إفادة أممية في جنيف ،"نخطط للتعامل مع عمليات الإجلاء منذ فترة وتحديدا من أجل توفير ملاجئ تشمل مساعدات للطوارئ، تغطي خططنا ما يصل إلى 50 ألف شخص ".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من يوم الجمعة، عن توافد أعداد كبيرة من المدنيين على المعابر الإنسانية التي تؤمنها قوات الجيش النظامي بإشراف المركز الروسي للمصالحة في سوريا ، مؤكدةً تأمين عبورهم وسط توقعات بخروج نحو 20 ألف مدني من الغوطة الشرقية.

وكان آلاف المدنيين غادروا مناطق القتال في الغوطة الشرقية عبر معابر آمنة خلال يومين متجهين لمناطق خاضعة لسيطرة الجيش النظامي.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

سيريانيوز