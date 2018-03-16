أعلن الجيش الأمريكي، يوم الجمعة، تحطم مروحية عسكرية أمريكية و مقتل طاقمها بالكامل البالغ عدده 7 عسكريين، عند الحدود العراقية - السورية.

ونقلت وسائل إعلامية عن القيادة المركزية الأمريكية ، قولها في بيان ، ان "مروحية عسكرية أمريكية من طراز "بلاك هوك" تُقلّ جنوداً أمريكيين سقطت قربَ القائم في محافظة الأنبار قرب الحدود العراقية السورية"، مشيرة إلى أن "كامل الطاقم لقي مصرعه".

وأضافت القيادة في البيان أن "الحادث الذي وقع يوم الخميس، لم يكن فيما يبدو نتيجة نشاط معاد، وأنه حالياً قيد التحقيق".



ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بقوات عسكرية قوامها 5200 فرد في العراق وهي جزء من تحالف دولي يحارب تنظيم "داعش" بالتعاون مع الجيش العراقي.

سيريانيوز