أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين, الجمعة، أن سوريا "أزاحت الستار" عن "أكبر عملية كذب وخداع" مارستها المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية، وأمّنت خروج الآلاف من المدنيين المحاصرين وإجلائهم إلى أماكن إقامة آمنة .

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية، عن مصدر في وزارة الخارجية ،قوله ان "خروج الآلاف من المدنيين من الغوطة الشرقية رغم كل المحاولات المستميتة من قبل المجموعات الإرهابية لمنعهم من ذلك يؤكد أن الصراخ والعويل لبعض الدول على حساب أرواح المدنيين ما هو إلا كذب ونفاق توضحت صورته أمام العالم أجمع".

واشار المصدر الى "خروج الآلاف من المواطنين رغم كل المحاولات المستميتة من المجموعات الإرهابية لمنعهم من ذلك عبر القصف والقنص والتهديد والوعيد ونسج روايات كاذبة عن الجيش والدولة السورية".

وتواصل يوم الجمعة، خروج مئات المدنيين من مدن وبلدات الغوطة الشرقية عبر الممرات الآمنة التي تم تخصيصها لذلك في حمورية ومخيم الوافدين.

وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق من يوم الجمعة، أنه تم إجلاء مابين 12 إلى 16 ألف مدني من منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، في الأيام القليلة الماضية.

وتمكّن الآلاف من النازحين مغادرة مناطق القتال في الغوطة الشرقية عبر معابر آمنة خلال يومين، متجهين لمناطق خاضعة لسيطرة الجيش النظامي.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.