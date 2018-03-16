أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن مقتل جنديين اثنين واصابة اثنين آخرين في عملية دهس نفذها فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة .

ونقلت وكالة (رويترز) عن الجيش الإسرائيلي ،قوله في بيان ان "جنديين قتلا وأصيب اثنان يوم الجمعة في عملية دهس نفذها فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة"، مضيفاً أن "القتيلين هما ضابط ومجند".

من جهته، ذكر موقع "0404" العبري، المقرب من الجيش الإسرائيلي، أن سيارة قامت بدهس عدد من المارة قرب ميفو دوتان، مشيرا إلى أن قوات الأمن شرعت بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

وغرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ​أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر"، أن ما حدث هو "اعتداء ضد قوة عسكرية قامت بمهمة تأمين الطرق بالقرب من بلدة ميفو دوتان، وقبض على المخرب ونقل للمستشفى حيث يتم التحقيق معه ".

فيما نقلت وكالة "وفا" عن شهود على الحادث ،قولهم أن الواقعة هي حادث سير بين سيارة فلسطينية ومركبة عسكرية تابعة للجيش بالقرب من الحاجز العسكري عند المستوطنة "مافو دوتان ".

وأكدت الوكالة أن الأمن الإسرائيلي اعتقل سائق السيارة الفلسطينية ويدعى علاء راتب كبها وينحدر من بلدة برطعة جنوب غرب جنين وهو مصاب بجروح طفيفة.

وأضافت "وفا" أن الجيش الإسرائيلي أغلق حاجز "مافو دوتان" إثر الواقعة، في حين نقل الجنود القتلى والمصابون على متن مروحية.

وفي تعليقه على مقتل جنديين إسرائيليين، قال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، في بيان ان عملية جنين "تأتي بعد 100 يوم من قرار ترامب لتؤكد مواصلة شعبنا لانتفاضة القدس، وأن هذه الثورة ضد القرار والاحتلال ليس موجة غضب، بل هي فعل مستمر حتى الحرية الكاملة لشعبنا"، وفقا لوكالة "معا ".

من جهتها، باركت حركة "الجهاد الإسلامي" العملية، بالقول إنها تأتي "لتؤكد أنه لا أمن ولا استقرار لهذا الاحتلال الغاصب لأرضنا، وهي (العملية) رد باسم الشعب الفلسطيني على ما يرتكبه العدو من جرائم وعدوان ".

ودعت الحركة إلى "استمرار نهج المقاومة بكل أشكالها لإسقاط المؤامرة الصهيونية الأمريكية، التي يُراد منها تصفية القضية الفلسطينية" حسب تعبير الحركة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن العام الماضي اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدأ عملية لنقل السفارة إلى القدس من تل أبيب, الأمر الذي أثار إدانات دولية.

وتكررت الهجمات منها حوادث الدهس التي نفذها فلسطينيون بحث عناصر من الجيش الاسرائيلي في عدة مناطق.

سيريانيوز