أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، انه تم اجلاء مابين 12 الى 16 الف مدني من منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، في الأيام القليلة الماضية، فيما نزح أكثر من 48 ألفا جراء العمليات العسكرية في عفرين بريف حلب.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا ليندا توم قولها "وردت تقارير عن أن المئات في الغوطة الشرقية يواصلون الرحيل“.

وجاء ذلك عقب ساعات على اعلان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا ان المدنيين في الغوطة على "شفا الانهيار"، كاشفا عن السعي لتطبيق وقف إطلاق النار في جميع أرجاء الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد سريانه في دوما.

وغادر آلاف المدنيين مناطق القتال في الغوطة الشرقية عبر معابر آمنة خلال يومين، متجهين لمناطق خاضعة لسيطرة الجيش النظامي.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.