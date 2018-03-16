اتهم مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، يوم الجمعة، الأمم المتحدة بعد تقديم أي مساعدة مادية او معنوية للمدنين الذين خرجوا من منطقتي الغوطة الشرقية بريف دمشق وعفرين بريف حلب.

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وأوضح الجعفري، في كلمة له في جلسة لمجلس الامن، ان "الحكومة السورية الأحرص على مواطنيها ومستمرة بإجراءات حمايتهم وإخراج المدنيين من الغوطة".

واتهم الجعفري "المجموعات الارهابية المسلحة وبتوجيه مباشر من حكومات الدول باتخاذ المدنيين في الغوطة دروعا بشرية ومنعهم من الخروج عبر الممرات من خلال استهدافها هذه الممرات بالرصاص والقذائف".

واشار الجعفري الى ان "وكالات الأمم المتحدة العاملة في دمشق و حكومات الدول لم تكترث لمصير مواطنينا المدنيين ولم تقدم أي مساهمة مادية أو معنوية لتخفيف معاناة عشرات الآلاف منهم ممن فروا من براثن الإرهابيين".

وأضاف الجعفري ان "مئة ألف مدني تشردوا في عفرين ونحو مئة ألف خرجوا من الغوطة الشرقية ولم نر احدا يمد يد المساعدة لهؤلاء المئتي ألف مدني”.

ووصف الجعفري طلب إحدى وكالات الأمم المتحدة العاملة في دمشق السماح بإخراج 76 ارهابيا من جماعة “الخوذ البيضاء” من الغوطة الشرقية، دون المبالاة بعشرات آلاف المدنيين, بانه "فضيحة".

وغادر آلاف المدنيين مناطق القتال في الغوطة الشرقية عبر معابر آمنة ، متجهين لمناطق خاضعة لسيطرة الجيش النظامي.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.