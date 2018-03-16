رفض "فيلق الرحمن"، إحدى جماعات المعارضة المسلحة الأساسية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، يوم الجمعة، مقترحاً روسياً بشأن استسلام مقاتليه وخروجهم من المنطقة.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث باسم الفيلق وائل علون قوله ان " الأمم المتحدة نقلت لهم المقترحات الروسية"، مبينا ان "ما يطلبه الروس من الاستسلام عبر التفاوض الداخلي مرفوض“.

وسبق ان أعلن تنظيم "فيلق الرحمن" منذ أيام رفضه التفاوض مع النظام السوري بخصوص خروج مسلحيه من الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وتتعرض مواقع لفيلق الرحمن لغارات جوية يشنها الجيش النظامي، حيث ادى قصف الثلاثاء الماضي، في حمورية الى مصرع 12 عنصرا من الفيلق بينهم قياديان.

وكان مركز المصالحة الروسي اعلن، مؤخرا، أن "حرب شوارع" اندلعت في الغوطة الشرقية بعد مطالب بانفصال "فيلق الرحمن" عن "جبهة النصرة".

وتتفاوض روسيا مع عدة فصائل معارضة في الغوطة بخصوص إخراج المدنيين من المنطقة مقابل السماح للمسلحين بالانسحاب مع عوائلهم.

وكان تنظيم "جيش الإسلام" وافق على انسحاب عناصر تنظيم "جبهة النصرة" من منطقة الغوطة إلى محافظة ادلب , حيث خرج العديد من المسلحين مع عائلاتهم من الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

ويواصل الجيش النظامي والقوات الحليفة تقدمه في الغوطة الشرقية، حيث تمكن من السيطرة على عشرات القرى والبلدات والمزارع ، وحقق تقدما في المزارع الواصلة بين دوما وحرستا ليتمكن من تقسيم الغوطة الشرقية الى 3 اجزاء.