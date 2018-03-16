أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، يوم الجمعة، استعادة السيطرة على 70% من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق، عقب عمليات عسكرية ضد الفصائل المعارضة المسلحة.

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وأوضحت قيادة الجيش، في بيان لها، نشرته وكالة (سانا)، ان الجيش تمكن من السيطرة على "عشرات القرى والبلدات والمزارع في الغوطة، أي بنسبة 70 % من المناطق التي كانت تسيطر عليها المجموعات الإرهابية".

ومن المناطق التي تمت السيطرة عليها، وفقا للبيان، هي "حزرما والنشابية والصالحية وتل فرزات وحوش خرابو وبيت نايم والمحمدية وحوش القبيات وأفتريس وحوش البارودة وحوش الأشعري وأرض الباشا وحوش الظواهرة والشيفونية وأرض العب والريحان وحوش مباركة وأرض الأبرشية وأرض الزاوية وأرض الصفصافة وبيت سوى ومديرا وحمورية ومسرابا وأرض التعلة بين حرستا ودوما".

وتواجه منطقة الغوطة، الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة، ازمة انسانية خانقة، جراء الحصار المفروض عليها، بالتزامن مع حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي على المنطقة، في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات، وسط تقدم حققه النظامي في المنطقة، حيث سيطر على عدد من القرى والبلدات والمزارع.

واشار البيان الى ان الجيش "أمن عبر فتح ممرين آمنيين خروج آلاف المدنيين الذين اتخذتهم المجموعات المسلحة دروعا بشرية"، داعيا "المدنيين في الغوطة للخروج عبر المعابر الامنة".

وتم، يوم الخميس،تخصيص ممراً جديداً لإجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية بريف دمشق عبر حمورية، حيث تمكن الجيش النظامي من تامين خروج مئات المدنيين من خلال هذا المعبر.

كما خصص النظام في 8 الشهر الجاري، ممراً جديداً لإجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية بريف دمشق عبر طريق جسرين المليحة.

وتم سابقاً إعداد ممر إنساني للخروج من الغوطة الشرقية إلى منطقة "مخيم الوافدين" بغية عبور المدنيين بمساعدة جمعية الهلال الأحمر السوري, بموجب الهدنة التي وضعتها روسيا ومدتها 5 ساعات، وسط أنباء عن استهداف الممر برصاص القنص والقذائف عدة مرات.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.