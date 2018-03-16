لقي، يوم الخميس، ستة أشخاص من عائلة واحدة حتفهم غرقاً، نتيجة سقوطهم في مياه سد الباسل جنوب محافظة الحسكة .

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية، أن الضحايا من "عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال أشقاء و3 آخرون فتاتين اثنتين وشاب وهم إخوة أيضاً لقوا حتفهم غرقاً بالمياه".

وقال الطبيب الشرعي بالحسكة ان الوفاة حدثت نتيجة سقوط الضحايا في "جزء عميق من مياه السد أثناء قيامهم بالتقاط صور تذكارية فوق الصخور المطلة على المياه ما أدى إلى غرقهم جميعا."

من جهته، أشار مسؤول مفرزة الآسايش في مخيم عريشة للنازحيين السوريين القريب من السد الى أن "غوص التربة وانهيارها تسبب في غرق الجميع أثناء محاولتهم التقاط صورة تذكارية".

يشار إلى أن مفرزة الأسايش وإدارة المخيم والهلال الأحمر الكردي قاموا بالتوجه لمنطقة غرق العائلة ,حيث تم انتشال 6 جثث من المياه بمساعدة صيادي السمك في السد , وأخذهم إلى نقطة الهلال الأحمر الكردي في المخيم لعرضهم على الطبيب الشرعي.

سيريانيوز