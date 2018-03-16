أصيب عدة أشخاص بجروح، يوم الجمعة، جراء سقوط قذيفة متفجرة في محيط سوق الهال بمدينة دمشق.

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وأفادت مصادر موالية، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القذيفة الصاروخية التي سقطت في محيط سوق الهال في منطقة الزبلطاني بدمشق أدت لإصابة 6 أشخاص.

ويأتي ذلك بعد يوم على مقتل شخص و إصابة آخرين جراء سقوط قذائف على الشيخ رسلان ومحيط ساحة باب توما وساحة المحافظة والبحصة والقصاع وبرزة والدويلعة في دمشق وجرمانا في ريفها.

ويستمر مشهد سقوط القذائف على العاصمة ومحيطها بشكل يومي، الأمر الذي أدى الى سقوط عشرات الضحايا.

ويأتي إطلاق القذائف بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لإطلاق القذائف على العاصمة، وسط معارك عنيفة، حيث تمكن النظامي من تحقيق تقدم وانتزاع عدة مزارع وقرى وبلدات.