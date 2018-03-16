جنبت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) وقوع المرشحين البارزين لاحراز اللقب وهما اتلتيكو مدريد وارسنال وجها لوجه، حيث يلتقي الاول جاره البرتغالي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، في حين يسافر الثاني لملاقاة سسكا موسكو وسط ازمة دبلوماسية بين بريطانيا وروسيا.

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وفي المباراتين الاخريين، يلتقي لايبزيغ الألماني مع مرسيليا الفرنسي، ولاتسيو الإيطالي مع سالزبورغ النمسوي.



وكان اتلتيكو مدريد اخرج لوكوموتيف موسكو الروسي بفوزه عليه ذهابا وايابا 3-صفر و5-1، بيد ان فريق العاصمة الاسبانية خسر جهود ظهيره الايسر البرازيلي فيليبي لويس الذي تعرض لكسر في قصبة الساق خلال مباراة الاياب الخميس وسيغيب على الارجح حتى نهاية الموسم.



اما ارسنال، فباتت هذه المسابقة حيوية بالنسبة اليه لانه بعيد عن المراكز المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، لكنه يستطيع تحقيق ذلك من خلال التتويج بالمسابقة القارية.



وكان ارسنال اخرج ميلان الايطالي بفوزه عليه ذهابا وايابا 2-صفر و3-1 تواليا.



ويواجه مرسيليا الفريق الفرنسي الوحيد الذي توج بدوري ابطال اوروبا، لايبزيغ الذي يخوض المسابقة للمرة الاولى في تاريخه، علما بانه بدأ الموسم في دوري الابطال حيث حل ثالثا في دور المجموعات.



ويتعين على لاتسيو أن يخشى سالزبورغ بعد ان ازاح الاخير بوروسيا دورتموند الالماني في الدور السابق.



تقام مباريات الذهاب في 5 نيسان المقبل، والاياب في 12 منه.