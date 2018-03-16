فرضت قرعة ربع نهائي دوري ابطال اوروبا التي سحبت الجمعة في نيون السويسرية، مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في آخر موسمين ويوفنتوس الايطالي في إعادة لنهائي النسخة الاخيرة، وافرزت مواجهة انكليزية صرف بين مانشستر سيتي وليفربول، فيما يصطدم برشلونة الاسباني مع روما الايطالي، وتبدو مهمة بايرن ميونيخ الالماني سهلة ضد اشبيلية الاسباني.

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وكانت القرعة التي سحبها الهداف الاوكراني السابق اندريه شيفتشنكو، مفتوحة على مصراعيها خلافا للدور ثمن النهائي عندما جنبت المواجهات بين فرق من بلد واحد او كانت في مجموعة واحدة في الدور الاول.



وكان نهائي العام الماضي جمع ريال مدريد مع يوفنتوس عندما فازت تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 4-1، مسجلة ثلاثة اهداف في الشوط الثاني. كما التقى العملاقان في نصف نهائي 2015 عندما تأهل يوفنتوس 3-2 بمجموع المباراتين، وكانت المرة الاخيرة يخسر فيها ريال في المسابقة القارية.



ولم يتبق امام ريال مدريد الاسباني حامل الرقم القياسي في المسابقة (12 لقبا)، سوى المسابقة القارية العريقة لانقاذ موسمه، حيث يحتل المركز الثالث في الدوري المحلي بفارق 15 نقطة عن غريمه برشلونة وخرج من مسابقة كأس الملك.



ولم تتحقق امنية ماسيميليانو اليغري مدرب يوفنتوس وصيف بطل نسختي 2015 و2017 والمسلح بمهاجميه الارجنتينيين غونزالو هيغواين وباولو ديبالا، اذ عبر قبل القرعة عن رغبته بتفادي برشلونة وريال مدريد.



في المقابل، تحققت امنية لاعب وسط برشلونة اندريس اينييستا بعدم مواجهة اي خصم اسباني، ووقع الفريق الكاتالوني بمواجهة روما الايطالي.



وتميل الكفة لبرشلونة، حامل اللقب 5 مرات اخرها في 2015، علما بانه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري المحلي الذي يسيطر عليه بفارق 8 نقاط امام اقرب منافسيه اتلتيكو مدريد.



وحقق برشلونة الذي يشارك في ربع النهائي للمرة الـ11 تواليا وسحق روما 6-1 في دور المجموعات في 2015، فوزا صريحا على تشلسي الانكليزي بثلاثية نظيفة الاربعاء في اياب ثمن النهائي بفضل نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي الذي صنع هدفا وسجل ثنائية دخل بها نادي المئة هدف في المسابقة القارية الأم.