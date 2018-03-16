اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، ان قوات "غصن الزيتون" استعادت السيطرة على ثلاثة أرباع منطقة عفرين بريف حلب، فيما طالب الولايات المتحدة الأمريكية، بسحب مقاتلين أكراد سوريين من شرق الفرات.

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ونقلت وكالات انباء عن اردوغان قوله، في مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية "الحاكم في إقليم أرضروم بشمال شرق البلاد، انه "إذا أرادت واشنطن العمل معنا ضد الإرهاب، فعليها البدء بإخراج الإرهابيين شرقي الفرات".

واشار اردوغان الى ان " أنقرة لا تزال منفتحة على كل عروض التعاون فيما يتعلق بمدينة منبج ".

واضاف اردوغان ان بلاده "ستقوم الآن بتوسيع نقاط المراقبة في إدلب وإحكامها من جهة، والتوجه إلى منبج من جهة أخرى".

وتوصلت تركيا قبل أيام لاتفاق مع واشنطن بشأن منبج والمدن الواقعة شرق الفرات، لـ"تحقيق الاستقرار" في المنطقة، والاشراف على انسحاب مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية من منبج.

ولفت اردوغان الى ان "تركيا تمكنت إلى حد كبير من حل مشكلة عفرين، ونحن الآن نسيطر على ثلاثة أرباع المنطقة".

وكان اردوغان، أعلن، يوم الأربعاء، أن عملية "غصن الزيتون" ، أسفرت عن استعادة السيطرة على 1300 كلم مربع من أراضي عفرين.

واعلن الجيش التركي أن قوات "غصن الزيتون" حاصرت مركز مدينة عفرين ، الأمر الذي نفته "وحدات حماية الشعب الكردية" المسيطرة على المدينة.

وتشن تركيا بالتعاون مع قوات "الجيش الحر" المعارض عملية "غصن الزيتون" منذ 20 كانون الثاني الماضي، ضد قوات كردية في عفرين .

وأعلنت تركيا أن عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الإرهابية" فيها, لكن لا تنوي تسليم البلدة للسلطات السورية، فيما ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد إلى منبج وعين العرب بحلب وشرق الفرات وادلب وتل ابيض بالرقة ورأس العين بالحسكة، والقامشلي, في حين توعدت قوات "قسد" أنقرة من امتداد العمليات التركية.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر في شباط الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم، إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.