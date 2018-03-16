قال الجيش التركي، يوم الجمعة، إنه ألقى منشورات على شمال منطقة عفرين في سوريا تطالب المقاتلين الأكراد بالاستسلام، في حين قالت الوحدات الكردية إن قوات تركية تحاول اقتحام المدنية.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن الجيش التركي قوله انه ألقى منشورات مكتوبة بالعربية والكردية تقول "تسعى وتجاهد القوات المسلحة التركية من أجل تحقيق الأمن والسلام والطمأنينة والرفاهية في عفرين والمنطقة".

وجاء فيها أيضا "ثقوا في اليد التي نمدها إليكم. ثقوا في عدالة تركيا وثقوا في القوات المسلحة التركية! تعالوا واستسلموا! ينتظركم مستقبل مملوء بالهدوء والسلام في عفرين".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم "وحدات حماية الشعب" بروسك حسكة إن "القوات التركية قصفت مدينة عفرين خلال ليل الخميس وقتلت ما لا يقل عن 18 شخصا".

وأضاف أن "مقاتلي الوحدات يخوضون معارك مع القوات التركية والمقاتلين المتحالفين معها الذين يحاولون اقتحام المدينة."

وتحاول القوات التركية محاصرة مدينة عفرين منذ أيام، وقال متحدث باسم الرئيس رجب طيب إردوغان يوم الخميس إن المدينة ستُطهر من المقاتلين "قريبا جدا".

وكانت " وحدات حماية الشعب الكردية" قالت يوم الخميس إن القصف التركي في منطقة عفرين دفع قرابة عشرة آلاف شخص إلى الفرار من منازلهم منذ يوم الاربعاء.

وواصل الجيش التركي، الخميس، عمليته العسكرية في عفرين بريف حلب وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت منذ 20 كانون الثاني الماضي، مما أسفر عن سقوط ضحايا.

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