كشف"حزب الاتحاد الديمقراطي" العثور على جثة محامي أجرى وساطة في اتفاق أدى الى اجلاء عناصر من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) من الرقة في شمال سوريا.

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وقال "حزب الاتحاد الديمقراطي" في تغريدة على "تويتر" يوم الخميس، " تم العثور على عمر علوش مقتولا في منزله هذا الصباح"، دون أي تفاصيل عن ملابسات الوفاة.

وشارك المحامي عمر علوش في مفاوضات مع زعماء عشائر، لإتاحة اجلاء بعض عناصر التنظيم من الرقة، قبل سقوطها بايدي "قوات سوريا الديموقراطية"، حيث كان يلتقي بانتظام مسؤولين من التحالف الدولي، في اطار عمله في "المجلس المدني" للرقة.

وكان اتفاقاً بين قوات "سوريا الديمقراطية" والتحالف الدولي من جهة وتنظيم "داعش" من جهة أخرى قضي بخروج عناصر التنظيم وعوائلهم من الرقة باتجاه ريف دير الزور الشرقي.

إلا أن التحالف الدولي أعلن حينها، أن اتفاق إجلاء عناصر تنظيم (داعش) من محافظة الرقة، يستثني الجهاديين الأجانب.

وكان علوش رئيس العلاقات العامة في "المجلس المدني" في الرقة، وهي هيئة شكلتها "قوات سوريا الديموقراطية"، ومكلفة إدارة شؤون المدينة منذ تشرين الاول 2017.

وكان "داعش" سيطر على الرقة في 2014. الا ان "قوات سوريا الديموقراطية"، وهي تحالف كردي عربي، تمكنت من طرده منها في تشرين الاول 2017 بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

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