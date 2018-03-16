أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوم الجمعة، عن تصفية قناصة من الجماعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية، حاولوا عرقلة إجلاء المدنيين عبر الممرات الآمنة التي تم تخصيصها لذلك.

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ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم المركز الروسي قوله "حاول المسلحون اليوم إحباط خروج المدنيين من بلدة حمورية في الغوطة الشرقية. وفتح بعض القناصة النار مستهدفين المدنيين المغادرين، واتخذت الخطوات الأمنية اللازمة لتصفية مطلقي النار واستمرار خروج المدنيين عن المنطقة".

وأضاف المتحدث أن "سكان بلدة عربين في الغوطة أعربوا عن الرغبة في مغادرة المنطقة، لكن المسلحين يمنعونهم من ذلك، فيما تجري المفاوضات لحل هذا الإشكال".

وقال المركز الروسي للمصالحة، أن 3326 شخصا غادروا حمورية وسقبا وحزة منذ صباح الجمعة، ليصل بذلك إجمالي من غادروا الغوطة الشرقية إلى أكثر من 14.5 ألف نسمة خلال الهدن الإنسانية اليومية التي يعلنها هناك الجيش الروسي منذ 27 شباط الماضي بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وتواصل اليوم الجمعة، خروج مدنيين من مدن وبلدات الغوطة الشرقية عبر الممرات الآمنة التي تم تخصيصها لذلك في حمورية ومخيم الوافدين، وسط توقعات روسية بإجلاء نحو 20 ألف شخص.

وكانت روسيا أعلنت بدء هدنة انسانية يومية في 27 شباط الماضي، في الغوطة الشرقية لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

سيريانيوز