أكدت الدول الضامنة لعملية أستانا في بيان مشترك، يوم الجمعة، عزمها مواصلة التعاون من أجل القضاء النهائي على الإرهاب، ومواصلة دعم الحل السياسي والالتزام بوحدة أراضي سوريا وسيادتها.

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ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله ان "الدول الضامنة تؤكد التزامها بمواصلة دعم سوريا في مكافحة الإرهاب والحل السياسي للأزمة فيها مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها داعيا جميع الدول للالتزام بذلك".

وعقد وزراء خارجية الدول الثلاث الضامنة للهدنة والراعية لمسار استانا بشأن سوريا، في وقت سابق من يوم الجمعة، اجتماعاً في العاصمة الكازاخستانية استانا.

وبين لافروف ان "صيغة أستانا تتطور ويجب البناء على الإنجازات التي تحققت ولقاؤنا اليوم يؤكد مرة أخرى سعينا المشترك للعمل المتضافر لتسوية سياسية مستدامة للأزمة في سوريا".

واستضافت العاصمة الكازاخية أستانا ثمانية اجتماعات حول سوريا كان آخرها في الـ 21 والـ 22 من كانون الأول الماضي، حيث جددت الدول الضامنة في البيان الختامي للاجتماع تمسكها والتزامها بوحدة الأراضي السورية وإيجاد حل سياسي للأزمة فيها ودعت إلى اتخاذ خطوات دولية عاجلة ونشطة لمساعدة السوريين على تحقيق حل سياسي.

وأوضح لافروف أن "الدول الضامنة جددت التزامها بوحدة الأراضي السورية واستقرارها واستقلالها الامر الذي نصت عليه قرارات مجلس الأمن الدولي مشيرا إلى أن "جميع شرائح الشعب السوري أكدت هذه المبادئ خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي في كانون الثاني الماضي".

وقال لافروف "اتفقنا على الاستمرار بدعم سوريا في مكافحة الإرهاب والتسوية السياسية للأزمة فيها بما في ذلك إنشاء لجنة مناقشة الدستور الحالي وإطلاق عملها في جنيف في أقرب وقت".

وأكد الوزير الروسي إننا "نضمن عملية سياسية يقوم بها السوريون بأنفسهم دون أي تدخل خارجي لتحديد مستقبل بلدهم وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

واختتم مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية أعماله في نهاية كانون الثاني الماضي، بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، حيث قال المبعوث الاممي الى سوريا ان اللجنة ستتألف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة.

سيريانيوز