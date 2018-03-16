شهدت عدة محافظات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطلات مطرية، كانت أعلاها غزارة في تلكلخ بحمص وسجلت 25 مم، في حين تكون الحرارة حول معدلاتها بسبب تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي.

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وبينت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، أن كميات الهطل في محافظة حمص 12 مم، في الناصرة و 5 مم في مرمريتا و12 مم في شين و 18 مم في قلعة الحصن و 9 مم في العريضة و 2 مم في حمص المدينة.

وفي محافظة اللاذقية سجلت 3ر1 مم في صلنفة و 5ر7 في كسب و1ر2 في القرداحة و 2مم في الحفة و 1مم في القطيلبية و 3 مم في وادي قنديل و 1ر1 في مطار الباسل و 3ر1 في بوقا و 1 مم في البهلولية و8ر1 في مدينة اللاذقية، في حين سجلت في طرطوس 1 مم في الشيخ بدر و 5 مم في مشتى الحلو و5 في دريكيش و 13 مم في الصفصافة و 8ر0 في مدينة طرطوس.

أما في حماه سجلت10 مم في الرصافة و 5 مم في وادي العيون و 8 مم في مصياف و 12 مم في عين حلاقيم و 2 مم في ربعو و 7ر2 في السلمية و 2 مم في عقيربات، بينما سجلت في الرقة 5ر0 في السبخة و 5ر0 في الكرامة.

وقالت مديرية الأرصاد ان درجات الحرارة توالي انخفاضها لتصبح حول معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية والجزيرة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وعن طقس يوم السبت، توقعت الأرصاد ان تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.