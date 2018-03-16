واصل مدنيون، يوم الجمعة، الخروج من الغوطة الشرقية عبر ممرات آمنة في مخيم الوافدين وحمورية، وسط توقعات روسية بخروج نحو 20 ألف اليوم.

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وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان مئات المدنيين "المتجزين" في الغوطة الشرقية يخرجون عبر ممر حمورية.

وتابعت الوكالة ان الجيش النظامي بالتعاون مع الهلال الأحمر قام "بتأمينهم ونقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة".

وبدورها قالت وزارة الدفاع الروسية أنها تتوقع نزوح نحو 20 ألف مدني يوم الجمعة عن الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني.

وقال المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا، فلاديمير زولوتوخين "غادر أكثر من 2.5 ألف شخص بلدتي حمورية وسقبا في الساعات الأولى من إطلاق الممر الإنساني اليوم الجمعة. ووفقا للتقييم الأولي لمركزنا، فإنه من المتوقع خروج نحو 20 ألف مدني من الغوطة الشرقية اليوم".

وذكرت الدفاع الروسية في وقت سابق أنه "قد خرج أكثر من 13 ألف مدني خلال يومين من الغوطة الشرقية".

وكان آلاف المدنيين غادروا مناطق القتال في الغوطة الشرقية عبر معابر آمنة يوم الخميس، متجهين لمناطق خاضعة لسيطرة الجيش النظامي.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

سيريانيوز