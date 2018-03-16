دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الجمعة، إلى ضرورة الحفاظ على أرواح المدنيين في الغوطة وغيرها من المناطق السورية.

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وقال جاويش اوغلو في مؤتمر صحفي في استانا، يجب توفير المساعدات الإنسانية للمدنيين في الغوطة الشرقية والمناطق المحاصرة.

وحذر الوزير التركي من "قتل المدنيين بذريعة مكافحة الإرهاب"، معتبراً ان "الوضع في الغوطة الشرقية بسوريا يتجه صوب كارثة وإن الاشتباكات يجب أن تنتهي".

ويواصل الجيش النظامي عملياته العسكرية من عدة محاور في الغوطة الشرقية، تزامناً مع تأمين ممرات آمنة لخروج المدنيين من مناطق القتال.

سيريانيوز