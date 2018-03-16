شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الجمعة، على ضرورة بذل الجهود حتى يتم القضاء على التنظيمات الإرهابية بالكامل في سوريا.

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وقال ظريف في ختام لقاء وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا في أستانا، يجب علينا بذل الجهود المشتركة حتى "تحرير سوريا بشكل كامل من التنظيمات الإرهابية"، معتبرا إعلان مناطق وقف التصعيد، يعد "خطوة مهمة لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا".

وتمخضت لقاءات استانا بشأن سوريا، عن اتفاق الدول الضامنة روسيا وتركيا وايران على إقامة 4 مناطق لتخفيف التوتر لمدة ستة أشهر، قابلة للتمديد، وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.

وأضاف الوزير الإيراني أن "النزاع في سوريا يجب أن يحل بطريقة سياسية فقط،" مؤكدا أن الدول الضامنة ستواصل عملها وبالاعتماد على "احترام سيادة سوريا".

وعقد وزراء خارجية الدول الثلاث الضامنة للهدنة والراعية لمسار استانا بشأن سوريا، في وقت سابق من يوم الجمعة، اجتماعاً في العاصمة الكازاخستانية استانا.

سيريانيوز