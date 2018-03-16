يجتمع وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا بشأن سوريا في عاصمة كازاخستان، يوم الجمعة، حيث من المتوقع الإعلان في أعقابه عن موعد الجولة التالية من اجتماعات أستانا.

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ونقلت وكالة (نوفوستي) عن مصدر مقرب من مباحثات أستانا قوله ان "الجولة الجديدة من المحادثات ستجرى في أستانا في منتصف أيار المقبل. وقد يكون ذلك في الفترة بين 14 و16 أيار. سيأتي ذكر الموعد في البيان المشترك لوزراء الخارجية".

وشهدت أستانا، عشية اللقاء الوزاري، اجتماعات تقنية بين الدول الضامنة لمسار أستانا تناولت ملفات بارزة، أهمها انعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل حول المعتقلين والمخطوفين السوريين.

وتتضمن أجندة اللقاءات التقنية، حسب مصادر مشاركة في الاجتماعات، مناقشة البيان الختامي، وتقييم ما حصل العام الماضي من اجتماعات للدول الضامنة في أستانا، وتناول موضوع مناطق وقف التصعيد والانتهاكات فيها، وبشكل خاص في إدلب والغوطة الشرقية.