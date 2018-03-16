كرر ارسنال فوزه على ضيفه ميلان الايطالي 3-1 بعد ان هزمه ذهابا 2-صفر على ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو وصعد لربع نهائي الدوري الأوروبي.

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وتقدم ميلان عبر التركي هاكان جالهانأوغلو بتسديدة من خارج المنطقة (35) قبل ان يعادل ارسنال من ركلة جزاء تسبب بها السويسري ريكاردو رودريغيز ونفذها داني ويلبيك بنجاح (39).



وفي الشوط الثاني، سجل السويسري غرانيت تشاكا الهدف الثاني والفوز لارسنال اثر تمريرة من الويلزي آرون رامسي (71).



وقضى ويلبيك على آخر امل لميلان بالعودة بتسجيله الهدف الثالث لاصحاب الارض من ضربة رأس (86).



وعوض لاتسيو الايطالي دعسته الناقصة عندما تعادل على ارضه مع دينامو كييف الاوكراني 2-2 ذهابا، وعاد بفوز ثمين خارج ملعبه 2-صفر منحه بطاقة ربع النهائي.



وحقق مرسيليا الفرنسي نتيجة مميزة بعودته فائزا من ارض اتلتيك بلباو الاسباني 2-1، مكررا الفوز الذي حققه على المتوسط (3-1)، ليبلغ ربع النهائي للمرة الاولى منذ 2009.



وحقق لايبزيغ الالماني المطلوب وعاد بالتعادل من ارض زينيت سان بطرسبورغ الروسي (1-1) وبطاقة التأهل بعدما هزمه ذهابا 2-1 في المانيا.