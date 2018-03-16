أتلتيكو مدريد لربع النهائي وخروج دورتموند واولمبيك ليون بالدوري الاوروبي اخبار الرياضة شارك

كرر أتلتيكو مدريد الاسباني فوزه الكبير على لوكوموتيف موسكو الروسي وهزمه في عقر داره 5-1 في اياب ثمن نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، فتأهل الى ربع النهائي 8-1 بمجموع المباراتين.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل الارجنتيني انخل كوريا (16) وساوول نيغويز (47) وفرناندو توريس (65 من ركلة جزاء و70) والفرنسي انطوان غريزمان (85)، أهداف اتلتيكو الفائز ذهابا 3-صفر، فيما سجل للخاسر البولندي ماشيي ريبوس (20).



وبدأ اتلتيكو الذي بلغ نهائي دوري ابطال اوروبا مرتين عامي 2014 و2016، مشواره هذا الموسم في المسابقة القارية الام، لكن احتلاله المركز الثالث في دور المجموعات جعله يكمل المشوار في يوروبا ليغ.



,فشل بوروسيا دورتموند الألماني في بلوغ الدور ربع النهائي بتعادله دون اهداف مع مضيفه سالزبورغ النمساوي.



وخسر دورتموند ذهاباً على ملعبه 1-2، وكان مطالباً بالفوز بفارق هدفين أو أكثر للمرور إلى الدور القادم، لكن زملاء رويس فشلوا في زيارة شباك الفريق النمساوي وغادروا البطولة في موسم للنسيان.



وبدوره أقصى سيسكا موسكو الروسي مضيفه ليون الفرنسي من الدوري الأوروبي بفوزه عليه 3-2 ، ليبلغ بالتالي ربع النهائي بتعادله معه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (3-3).



وكان لقاء الذهاب في روسيا انتهى بفوز أولمبيك ليون بهدف دون مقابل، بيد أن الفريق الروسي تأهل بأفضلية الأهداف المسجلة خارج أرضه. سيريانيوز 2018-03-16 06:09:31 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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