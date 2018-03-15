قالت وحدات حماية الشعب الكردية يوم الخميس إن القصف التركي في منطقة عفرين دفع قرابة عشرة آلاف شخص إلى الفرار من منازلهم منذ يوم الاربعاء.

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ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الوحدات في عفرين بروسك حسكة قوله ان "القصف الجوي والمدفعي لم يهدأ منذ يوم أمس, عدد من المدنيين نزحوا، وعددهم حوالي عشرة آلاف شخص".

وواصل الجيش التركي، الخميس، عمليته العسكرية في عفرين بريف حلب وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت منذ 20 كانون الثاني الماضي، مما أسفر عن سقوط ضحايا.

قالت وكالة (الاناضول) في وقت سابق الخميس ان الجيشين التركي و "الحر سيطرا على القرى الأربعة هي، كفر شيل التابعة لمدينة عفرين، وقرى بركة وعلي جارو وحموراجو التابعة لمحور معبطلي في عفرين.

وجاء ذلك بعد يومين على اعلان الجيش التركي أن قوات "غصن الزيتون" حاصرت مركز مدينة عفرين ، الأمر الذي نفته "وحدات حماية الشعب الكردية" المسيطرة على المدينة.

و أعلنت رئاسة الأركان التركية، ، تحييد 3524 إرهابيًا منذ انطلاق عملية “غصن الزيتون” في منطقة “عفرين” .

وتشن تركيا بالتعاون مع قوات "الجيش الحر" المعارض عملية "غصن الزيتون" منذ 20 كانون الثاني الماضي، ضد قوات كردية في عفرين .

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر في شباط الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم، إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.