أرسل الجيش التركي، الخميس، تعزيزات عسكرية جديدة تضمنت قوات خاصة وآليات عسكرية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا، في إطار عملية "غصن الزيتون" الجارية في منطقة عفرين.

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ونقلت وكالة الاناضول عن مصادر عسكرية قولها إن "التعزيزات وصلت إلى ولاية هطاي جنوب تركيا من مختلف القطعات العسكرية في البلاد", مضيفة أن "التعزيزات انتقلت من هطاي نحو الحدود مع سوريا".

وفي سياق متصل، أكدت المصادر العسكرية نفسها، أن مروحيات عسكرية تركية، حلّقت فوق منطقة عفرين السورية ضمن عملية "غصن الزيتون".

وواصل الجيش التركي، الخميس، عمليته العسكرية في عفرين بريف حلب وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت منذ 20 كانون الثاني الماضي، مما أسفر عن سقوط ضحايا.

وقالت وكالة (الاناضول) في وقت سابق الخميس ان الجيشين التركي و "الحر سيطرا على القرى الأربعة هي، كفر شيل التابعة لمدينة عفرين، وقرى بركة وعلي جارو وحموراجو التابعة لمحور معبطلي في عفرين.

وجاء ذلك بعد يومين على اعلان الجيش التركي أن قوات "غصن الزيتون" حاصرت مركز مدينة عفرين ، الأمر الذي نفته "وحدات حماية الشعب الكردية" المسيطرة على المدينة.

و أعلنت رئاسة الأركان التركية، ، تحييد 3524 إرهابيًا منذ انطلاق عملية “غصن الزيتون” في منطقة “عفرين” .

وتشن تركيا بالتعاون مع قوات "الجيش الحر" المعارض عملية "غصن الزيتون" منذ 20 كانون الثاني الماضي، ضد قوات كردية في عفرين .

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر في شباط الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم، إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.