أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس، أن القوات الجوية الفضائية الروسية ستواصل تقديم دعمها للقوات السورية في القضاء على التنظيمات الإرهابية، مؤكدة في الوقت ذاته على تأييدها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وسائل اعلام عن الخارجية الروسية في بيان لها عشية مباحثات وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في أستانا،قولها ان "مكافحة الإرهاب يجب أن تكون أمرا مشتركا للمجتمع الدولي كله، وأن تطبيق المعايير المزدوجة في هذا الأمر، ومحاولات تقسيم الإرهابيين إلى سيئين وجيدين، واستخدامهم من أجل المصالح الجيوسياسية أمر مرفوض".

واشار البيان الى أن "موسكو تعتقد أن عملية التفاوض في أستانا تتمتع بإمكانيات كبيرة لجهة استعادة السلام والاستقرار والأمن في سوريا الموحدة، ما يدفع الدول الضامنة إلى تعزيز التعاون بينها كي لا تتراجع هذه العملية، آخذين بعين الاعتبار مصالح كل السوريين."

وكان الوفد الروسي الى مباحثات أستانا حول سوريا، ألكسندر لافرينتييف، الخميس, اشار إلى أن الجولة التاسعة من مباحثات أستانا لن تعقد قبل القمة "الروسية — الإيرانية — التركية" في إسطنبول.

وكانت وزارة الخارجية التركية، قالت مؤخرا، إن قمة ثلاثية متوقعة بين الرؤساء بوتين وأردوغان وروحاني ستعقد في نيسان القادم لبحث الأزمة السورية.

وتتواصل الاجتماعات التقنية بين الدول الضامنة لمسار أستانة حول سوريا، والتي بدأت اليوم الخميس في العاصمة الكازاخية، متناولة ملفات بارزة، أهمها انعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل حول المعتقلين السوريين.

وتستبق هذه اللقاءات، اللقاء الوزاري المزمع عقده غدا الجمعة لوزراء خارجية الدول الضامنة، وهم الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو، والإيراني محمد جواد ظريف.

وكان لقاء استانا 8 عقد في كازاخستان في كانون الاول الماضي.

يذكر أن روسيا بدأت شن عمليات عسكرية في سوريا, منذ 30 أيلول 2015, حيث ساعد الدعم الجوي الذي قدمته موسكو للنظام, بشن هجمات على مناطق عدة, انتهت بسيطرة الاخير عليها.