افادت وكالة سبوتينك الروسية نقلا عن مصدر طبي مطلع يوم الخميس، ان مشفى عفرين خرج عن الخدمة بعد قصف الطيران التركي له وهروب كوادره من المدينة.

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ونقلت الوكالة عن حسين نجار من مشفى مدينة نبل، الذي ينقل جرحى عفرين إليه في تصريح خاص للوكالة قوله إن "مشفى نبل استقبل اليوم تسعة جرحى بإصابات مختلفة نتيجة قصف الطيران التركي لعفرين".

وأضاف ان "طاقة المشفى لا تحتمل كل هذا العدد لاسيما أن معظم الحالات تحتاج إلى عناية مشددة وإقامة في المشفى".

ومنذ 20 كانون الثاني الماضي، يشن الجيش التركي و"الجيش الحر"، عملية "غصن الزيتون" العسكرية في منطقة "عفرين"، شمالي سوريا، التي أدت لسقوط ضحايا.

ومن جهته، افاد الدكتور أحمد من كوادر مشفى نبل :إن "الأكراد يمنعون أهالي عفرين من الخروج إلا المصابين منهم يخرجون عبر معبر الزيارة المنفذ الوحيد المتبقي لمدينة عفرين التي حاصرها الأترك".

وأضاف أن "الأهالي يحاولون الهرب من معبر الزيارة إلى نبل ونجح عدد جيد منهم في الوصول إلينا".

وتقاتل قوات شعبية بتوجيه من الجيش النظامي إلى جانب "وحدات حماية الشعب الكردية" في مواجهة قوات تركية وفصائل "الجيش الحر" المعارضة، التي بدأت منذ 20 كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في شمال سوريا باسم "غصن الزيتون".

وكان الجيش التركي اعلن أن قوات "غصن الزيتون" حاصرت مركز مدينة عفرين ، الأمر الذي نفته "وحدات حماية الشعب الكردية" المسيطرة على المدينة.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر في شباط الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم، إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.