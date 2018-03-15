واصل الجيش التركي، الخميس، عمليته العسكرية في عفرين بريف حلب وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت منذ 20 كانون الثاني الماضي، مما أسفر عن سقوط ضحايا.

وذكرت وسائل اعلام كردية ان" قصف تركي طال مدينة عفرين، مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين بينهم 4 اطفال واصابة 20 آخرين بجروح، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بمنازل وممتلكات الأهالي".

واشارت المصادر الى "اصابة ثلاثة مدنيين بينهم أطفال أثناء قصف تركي بالطيران والمدفعية على حيي الأشرفية ومحمودية التابعتين لمدينة عفرين".

ولفتت المصادر الى " احتدام حدة الاشتباكات بين المقاتلين الاكراد والجيش التركي في ناحية ميدانكي التابعة لشرا".

من جهتها، أفادت وكالة (سانا) "بمقتل وإصابة 9 مدنيين نتيجة قصف تركي بمختلف أنواع الأسلحة على مدينة عفرين".

بدورها، قالت وكالة (الاناضول) ان الجيشين التركي و "الحر سيطرا على القرى الأربعة هي، كفر شيل التابعة لمدينة عفرين، وقرى بركة وعلي جارو وحموراجو التابعة لمحور معبطلي في عفرين.

وجاء ذلك بعد يومين على اعلان الجيش التركي أن قوات "غصن الزيتون" حاصرت مركز مدينة عفرين ، الأمر الذي نفته "وحدات حماية الشعب الكردية" المسيطرة على المدينة.

وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة الأركان التركية، ، تحييد 3524 إرهابيًا منذ انطلاق عملية “غصن الزيتون” في منطقة “عفرين” .

وتشن تركيا بالتعاون مع قوات "الجيش الحر" المعارض عملية "غصن الزيتون" منذ 20 كانون الثاني الماضي، ضد قوات كردية في عفرين .

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر في شباط الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم، إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.