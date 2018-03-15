تواصلت المعارك العنيفة في بلدتي جسرين حمورية بالغوطة الشرقية في ريف دمشق, في وقت تضاربت فيه الانباء حول السيطرة على البلدة.

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وقالت وكالة سانا ان وحدات من الجيش واصلت عملياتها في الغوطة الشرقية بريف دمشق بالتوازي مع قيامها بتأمين خروج آلاف المدنيين المحاصرين لدى التنظيمات الإرهابية عبر ممر حمورية الذي تم افتتاحه اليوم.

واشارت سانا الى أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة بشكل كامل على بلدة حمورية بعد معارك عنيفة مع التنظيمات الإرهابية التي تعيش حالة من الانهيار والتخبط بعد التقدم الكبير للجيش وتمكنه من تأمين خروج آلاف المدنيين ممن كانت تتخذهم دروعا بشرية.

واضافت سانا أن وحدات من الجيش سيطرت على عدد من المزارع شمال شرق بلدة جسرين وعدد من الأبنية في الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية للبلدة ليكون بذلك ضيق الخناق على التنظيمات الإرهابية التي تحتجز المدنيين في البلدة.

من جهتها, قالت مصادر معارضة ان معارضين مسلحين نفذوا هجوما معاكسا في بلدة حمورية تمكنوا من استعادة عدة نقاط وتدمير دبابة للنظام وهناك عدة عناصر محاصرون داخل أحد الأقبية الآن.

وكانت وكالة (رويترز) نقلت الخميس عن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إن "ما يربو على ثلاثة آلاف مدني فروا من مدينة حمورية بالغوطة الشرقية إلى أراض خاضعة لسيطرة النظام".

وكان النظام خصص في 8 الشهر الجاري، ممراً جديداً لإجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية بريف دمشق عبر طريق جسرين المليحة.

وتم سابقاً إعداد ممر إنساني للخروج من الغوطة الشرقية إلى منطقة "مخيم الوافدين" بغية عبور المدنيين بمساعدة جمعية الهلال الأحمر السوري, بموجب الهدنة التي وضعتها روسيا ومدتها 5 ساعات، وسط انباء عن استهداف الممر برصاص القنص والقذائف عدة مرات.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

وتواجه منطقة الغوطة، الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة، ازمة انسانية خانقة، جراء الحصار المفروض عليها، بالتزامن مع حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي على المنطقة، في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات، وسط تقدم حققه النظامي في المنطقة، حيث سيطر على عدد من القرى والبلدات والمزارع.