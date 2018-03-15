قال رئيس الوفد الروسي إلى مباحثات أستانا حول سوريا، ألكسندر لافرينتييف، الخميس, إن البيان الختامي للقاء وزراء خارجية الدول الضامنة الثلاث للتسوية في سوريا سيتضمن موعد عقد الجولة التاسعة من مباحثات أستانا.

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وأضاف لافرينتييف للصحفيين، انه "سيتم الإعلان عن الموعد"، مضيفا ان "الوزراء سيتفقون غدا على البيان الختامي، وربما سيدخلون تعديلات عليه".

وتابع لافرينتييف ان "الوضع قد يتغير بسرعة، بما في ذلك في الغوطة الشرقية إلى الأحسن أو الأسوأ".

كما أشار إلى أن الجولة التاسعة من مباحثات أستانا لن تعقد قبل القمة "الروسية — الإيرانية — التركية" في إسطنبول.

وقال لافرينتييف: "لن يكون ذلك قبل القمة، التي تم إعلان موعدها في 4 نيسان المقبل".

وقالت وزارة الخارجية التركية، مؤخرا، إن قمة ثلاثية متوقعة بين الرؤساء بوتين وأردوغان وروحاني ستعقد في نيسان القادم لبحث الأزمة السورية.

وتتواصل الاجتماعات التقنية بين الدول الضامنة لمسار أستانة حول سوريا، والتي بدأت اليوم الخميس في العاصمة الكازاخية، متناولة ملفات بارزة، أهمها انعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل حول المعتقلين السوريين.

وتستبق هذه اللقاءات، اللقاء الوزاري المزمع عقده غدا الجمعة لوزراء خارجية الدول الضامنة، وهم الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو، والإيراني محمد جواد ظريف.

يشار الى ان لقاء استانا 8 عقد في كازاخستان في كانون الاول الماضي.