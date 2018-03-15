اتهم محققون امميون، في تقرير صدر ، يوم الخميس، القوات النظامية والمعارضة المسلحة بارتكاب انتهاكات من عنف واعتداء جنسي.

ونقلت وكالة (رويترز) عن التقرير، إن "قوات الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها استخدمت الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات والرجال في حملة لمعاقبة مناطق المعارضة ".

واتهم التقرير ايضا "جماعات المعارضة بارتكاب جرائم عنف جنسي وتعذيب رغم أنها ”أقل شيوعا بشكل كبير“.

ووصف المحققون هذه الممارسات بأنها " تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وكانت دراسة أجرتها مفوضية اللاجئين كشفت مؤخرا عن تعرض الرجال والفتيان لانتهاكات وعمليات تعذيب جنسي من قبل أطراف النزاع في سوريا، مشيرة الى ان هذه الحالات واسعة الانتشار، وذلك معتمدة على لقاءات أجرتها مع أشخاص تعرضوا لمختلف أشكال التعذيب .

وسبق ان اتهمت الامم المتحدة في تقرير لها نشر مؤخرا أطراف الصراع في سوريا بمواصلة ارتكاب "عنف جنسي" في شكل "تكتيك حربي ممنهج"، مشيرة الى ان النساء والفتيات هن الأكثر عرضة لمثل هذه الانتهاكات.

وسلطت عدة منظمات دولية مؤخرا الضوء على الانتهاكات وعمليات التعذيب التي يتعرض لها السوريين لاسيما المحتجزين من قبل اطراف النزاع بسوريا.