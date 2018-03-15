افتتحت شركة "مايكروسوفت" العالمية للبرمجيات، فرعا جديدا لمدرسة "الذكاء الاصطناعي" في فرنسا.

وقال مدير المدرسة كارولس بوراسانتا ان فرع المدرسة يضم 24 طالباً من مختلف التخصصات، لتشرف على المشروعات البحثية والتكنولوجية التي يقوم بها الطلاب.

وتتراوح أعمار طلاب المدرسة الجديدة ما بين 19 - 39 عاما، منهم من يأتي من كلية الحقوق وإدارة الأعمال والمالية وأيضاً من كليات العلوم والأحياء، وتتركز الدراسة على الحسابات والإحصائيات على تطوير وتنمية الاتصالات وإعادة صياغتها.

وتستمر مدة الدراسة لنحو 7 أشهر لتعلم المعادلات الخوارزمية، وتكنولوجيا مايكروسوفت بهدف تنمية شبكة مهنية والاندماج في المجتمع، ويتبع المدة الدراسية 12 شهرا من التدريب الميداني في هيئة عقد يوقع مع شركات تابعة لشركة "ميكروسوفت" العالمية.

سيريانيوز