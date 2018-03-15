"آبل" تحدد موعد إطلاق مؤتمرها الخاص بالمطورين علوم وتكنولوجيا شارك

حددت شركة "آبل" موعد عقد مؤتمرها الخاص بالمطورين WWDC بنسخته الحالية في حزيران القادم.

ويبدأ مؤتمر المطورين الخاص في الرابع من حزيران القادم ويدوم أربعة أيام. ويمكن للمطورين التسجيل لحضور المؤتمر بدءاً من اليوم وستتبع الشركة نظام القرعة العشوائية للموافقة على المطورين الذين يحق لهم حضور المؤتمر ويجب عليهم دفع 1599 دولار ثمن التذكرة. وتستعرض "آبل" عادة أبرز الجديد في أنظمة تشغيل أجهزتها المختلفة حيث من المتوقع الإعلان عن أنظمة iOS 12, macOS 10.14, tvOS 12, watchOS 5, وأيضاً نظام تشغيل خاص بالمساعد الصوتي المنزلي HomePod. ومن المتوقع ان تطلق الشركة الرائدة عدداً من الأجهزة الجديدة من بينها نسخة رخيصة منMacBook Air ونسخة معدلة من iPad Pro تدعم بصمة الوجه. سيريانيوز

2018-03-15 09:53:30 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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