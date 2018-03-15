يوفر وضع الهاتف على "وضع الطيران" عدة مزايا تعود بالنفع على المستخدم والهاتف في آن واحد، بعد أن كان هذا الوضع بالأساس مفيداً عند السفر بالطائرات كي لا يؤثر على اداء الرادارات وغيرها.

وفيما يلي مجموعة من الاستخدامات الأخرى لوضع الطيران في الهاتف الذكي يمكن الاستفادة منها:

- شحن البطارية في وقت أقل: حيث يتيح وضع الهاتف على وضعية الطيران، شحن البطارية في وقت أقل وبشكل أسرع، اذ إن تفعيل وضع الطيران يفصل اتصال الهاتف بالشبكة، وبالتالي يؤدى إلى توفير الكثير من طاقة البطارية التي يستهلكها الهاتف عند اتصاله بالشبكة.

- التخلص من المكالمات المزعجة: يساعد تفعيل "وضع الطيران" في تجنب تلقي مكالمات مزعجة، كما أنه مفيد في أوقات الاجتماعات أو النوم أو أي وقت لايرغب المستخدم فيها أن يزعجه أحد.

- إصلاح توقف شبكة الإنترنت: ففي بعض الأحيان تصاب شبكة الإنترنت التي تعتمد على بيانات الهاتف ببعض المشاكل مثل "تهنيج الشبكة" وغيرها، فلا تظهر علامة الشبكة بالأعلى ولا يستطيع المستخدم الاتصال بالانترنت، وحتى في حالة تعطيل وتفعيل هذا الخيار أكثر من مرة، سيجد أنه لن يعمل أيضا، إلا أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال تفعيل وضع الطيران.

- التراجع عن إرسال رسالة معينة: ففي بعض الأحيان يقوم المستخدم بإرسال رسائل معينة عبر خدمة SMS أو ربما أحد تطبيقات التراسل الفوري، ويكون الحل الوحيد أمامه لتدارك هذا الخطأ هو تفعيل وضع الطيران على الفور، وذلك لقطع الاتصال عن الهاتف، وبالتالي يمكنه حذف الرسالة قبل إرسالها، ثم يقوم بحذف الرسالة حتى يجرى منعها من الإرسال.

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